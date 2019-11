Ehepaar knackt Jackpot mit 122 Millionen Euro

Steve und Lenka Thomson sind seit kurzem Multimillionäre. Bei Euromillions haben sie umgerechnet knapp 135 Millionen Franken gewonnen.

25 Jahre lang hat Steve Thomson aus Selsey in West Sussex in England regelmäßig Lotto gespielt. Nun hatte der Bauunternehmer Glück: Der 42-Jährige und seine Ehefrau Lenka (41), die ursprünglich aus der Slowakei stammt und als Verkäuferin arbeitete, haben den Jackpot bei Euromillions geknackt.Sie sind nun umgerechnet knapp 122 Millionen Euro schwer. Medienberichten zufolge handelt es sich um den neuntgrößten Lotteriegewinn in Großbritannien.Mit dem Geld wollen sie sich unter anderem ein neues Haus kaufen, damit ihre beiden Söhne im Alter von 10 und 15 Jahren und ihre achtjährige Tochter je ein eigenes Schlafzimmer bekommen. Komplett verwöhnen wollen sie ihre Kinder aber nicht: "Wenn sie etwas möchten, müssen sie es sich verdienen", sagen die beiden.Zudem wollen sie der örtlichen Gemeinde etwas spenden und ihren Familienangehörigen unter die Arme greifen: "Wir werden unsere Familien unterstützen, indem wir ihnen Häuser kaufen."Seinen Job möchte der 42-Jährige trotz des Geldsegens vorläufig nicht aufgeben: "Der Gedanke, nur herumzusitzen und nichts zu tun, ist schrecklich. Das könnte ich nicht, ich bin nicht so eine Person", sagt der dreifache Vater. Seinen Kunden soll er deshalb versprochen haben: "Keine Sorge, ich werde dranbleiben und all meine Aufgaben erledigen."