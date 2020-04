Ehepaar stirbt Hand in Hand am Coronavirus

Mehr als 10.000 Menschenleben hat die Corona-Pandemie alleine in den USA bereits gefordert. Auch eine Großfamilie aus Mississippi wurde von einem schweren Schicksalsschlag heimgesucht

Vor mehr als fünfzig Jahren hatten sich Jerry und Frances Williamson aus Long Beach, beide 72, gefunden und den Bund der Ehe geschlossen, am vergangenen Mittwoch endete das Leben des Paars so, wie sie es geführt hatten – gemeinsam. Innerhalb nur weniger Minuten starben beide in einem Krankenhauszimmer an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus während sie sich noch an den Händen hielten.US-Medien zufolge, war das Paar kurz nach einer Kreuzfahrt plötzlich krank geworden. Der Navy-Veteran und seine Frau mussten in das Memorial Hospital eingeliefert und an Beatmungsgeräte angeschlossen werden. Am Mittwoch wurden beide im Abstand von nur sechs Minuten für tot erklärt.Jerry Williamson, der in der Vergangenheit an Lungenkrebs erkrankt war, ihn aber bezwungen hatte, und seine Frau Frances hinterlassen zwei gemeinsame Kinder, acht Enkel und zwölf Ur-Enkel. Die Trauerfeier fand aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage in kleinstem Rahmen statt.