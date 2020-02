Eier-Betrieb im Mostviertel: Jetzt Hausdurchsuchung

Fünf Mitarbeiter wurden als Beschuldigte einvernommen, Unterlagen und Proben wurden von Polizei und Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Im Zusammenhang mit den Betrugsermittlungen gegen ein eierverarbeitendes Unternehmen mit Sitz im Bezirk Amstetten hat am Montag eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Fünf Mitarbeiter seien – wie auch die "Salzburger Nachrichten" berichten – als Beschuldigte einvernommen und Unterlagen sichergestellt worden, so Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten.Es werde weiterhin wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt, betonte der Sprecher der Anklagebehörde am Dienstag. Sollten die sichergestellten Unterlagen wie Datenträger oder die Kontrollen der Lebensmittelbehörden jedoch Hinweise auf Gesundheitsgefährdung ergeben, sei eine Ausweitung - etwa wegen fahrlässiger Gemeingefährdung - möglich.Bei der Hausdurchsuchung im Mostviertel sei auch die ermittelnde Staatsanwältin dabei gewesen, sagte Wurzer. Der Termin sei mit der Polizei bereits vor etwa zwei Wochen vereinbart worden.Die Lebensmittelaufsicht des Landes Niederösterreich teilte indes am Dienstag mit, dass Ergebnisse sofort angeordneter Untersuchungen von vergangener Woche noch nicht vorliegen. "Sobald diese uns bekannt sind, wird es wieder ein schriftliches Statement der Abteilung für Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle geben."Das Unternehmen stand Medien gegenüber bisher nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung.