Eigene Liste Strache? Website existiert bereits

HC Straches Zukunft ist am Dienstag noch nicht fix. Was es aber bereits gibt: Eine Website für eine mysteriöse "Liste Strache". Für 10:30 Uhr hat er eine persönliche Erklärung angekündigt.

Ein Scherz oder schon ein Blick in die Zukunft? Noch bevor Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Dienstag um 10.30 Uhr eine persönliche Erklärung abgeben kann, taucht eine mysteriöse Website im Netz auf.Es wird ja viel spekuliert, was mit Strache passieren könnte, wenn er tatsächlich aus der FPÖ ausgeschlossen werden würde. Auch die Parteigremien tagen am Dienstagnachmittag, viele hohe FPÖ-Funktionäre forderten am Tag nach der Nationalratswahl bereits Straches Rauswurf.Viele fragen sich deshalb seit Tagen, wie Strache nach dem Rauswurf agieren wird. Gründet er gar eine eigene politische Partei, um im Alleingang bei der Wien-Wahl 2020 anzutreten?Bestätigt hat diese Gerüchte freilich noch niemand. Am Dienstag tauchte jedoch die Website "" im Netz auf. Viel zu sehen ist unter dieser Adresse noch nicht: "Diese Webpräsenz befindet sich noch im Aufbau. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal", steht da nur.Fest steht aber: Diese Adresse hat sich jemand reserviert. Wer das ist, lässt sich nicht herausfinden.Es könnte sich also schon um einen Hinweis auf Straches Pläne nach dem FPÖ-Rauswurf handeln – oder um jemanden, der sich ganz einfach einen Scherz erlaubt."Es war nicht die Ibiza-Affäre, es war der Spesenskandal", meinte etwa Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger im "Ö1 Morgenjournal". Der hätte das Wahlergebnis der FPÖ so katastrophal werden lassen. Und beim Chef der "Partei des kleinen Mannes" sei so eine Optik wie die Spesen-Affäre nahelegt eben ein No-Go.