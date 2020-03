Ein Husten oder Niesen reicht für die Ansteckung

Eine Studie deutscher Forscher zeigt: Mit dem Coronavirus infizierte Personen sind auch ansteckend, wenn sie selber keine Symptome zeigen.

Clemens Wendtner ist Chefarzt Infektiologie am Krankenhaus der Ludig-Maximalilian-Universität in München. Er behandelte die ersten deutschen Coronavirus-Fälle von Anfang Februar. Eine Chinesin hatte bei einer Schulung beim Autozulieferer Webasto neun Personen angesteckt. Wendtner sowie weitere Virologen aus München und Berlin haben untersucht, ab wann ein Infizierter für andere ansteckend ist, wie der " TagesAnzeiger " (bezahlpflichtiger Artikel) schreibt.Das Fazit der neuen Studie : Covid-19 ist schon in einem frühen Stadium der Infektion sehr ansteckend. Schon beim Auftreten der ersten schwachen Symptome würden Infizierte große Virenmengen ausscheiden. Zudem stellten die Forscher fest, dass sich das Virus vor allem im Rachen und Hals ansiedelt. Und sie schreiben: "Covid-19 kann sich als leichte Erkrankung der oberen Atemwege äußern.""Bei Covid-19 ist ein Husten oder Niesen schon in der Anfangsphase stark infektiös", sagt Wendtner zur Zeitung. "Wenn da jemand kräftig niest, kann das schon reichen."Mit dem Coronavirus infizierte Patienten verbreiten den Erreger einer kürzlich veröffentlichten Studie zufolge auch indirekt: Forscher aus Singapur konnten zeigen, dass Oberflächen in Krankenhauszimmern von Patienten stark mit dem Erreger kontaminiert waren, wie sie im US-Fachblatt " Journal of the American Medical Association " schreiben.Eine Desinfizierung des Raums war jedoch effektiv genug, um die Spuren des Virus zu beseitigen, schreiben die Forscher. Trotzdem würden die Ergebnisse zeigen, dass die Einhaltung einer strikten Handhygiene sehr wichtig sei, um die Virus-Verbreitung einzudämmen.Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt gab, gibt es in Österreich mittlerweile (Stand 11. März, Vormittag) 206 bestätigte Coronavirus-Fälle. Mehr als 5.300 Personen wurden auf SARS-CoV-2 getestet.Die meisten Coronavirus-Fälle gibt es in Wien (50) und Niederösterreich mit 45 Fällen. Vier Patienten sind wieder gesund - zwei in Wien und zwei in Tirol.Weltweit gibt es rund 116.000 Fälle, davon knapp 81.000 alleine in China.