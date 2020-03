Ein Stadtrat zwischen Espressi und Krisenstäben

19 Stunden-Arbeitstage, unzählige Gespräche und mehr Kaffee als sonst: Im Gespräch mit "Heute" erzählt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker für sein Leben mit Corona.

"Deep Purple macht den Tag wieder gut"

"Nicht nachvollziehbar, warum Bundesforste offen, aber Bundesgärten in Wien nicht"

"Sicher ist: Das ist es noch nicht. Der Gipfel kommt vielleicht erst im Mai"

"Gesundheitswesen machte einen sensationellen Job"

Die Corona-Krise hat Wien, Österreich und die ganze Welt weiter fest im Griff. Die Covid-Pandemie stellt uns alle vor ganz neue Herausforderungen. Für die, die Entscheidungen treffen und deren Umsetzung vorbereiten und begleiten müssen, gleicht der Virus aber einem politischen Dauerlauf.Ganz vorne an der Front steht hier Wiens Gesundheitsstadrat Peter Hacker (SPÖ). Im Gespräch miterzählt er, wie er persönlich mit der Situation umgeht oder warum es noch zu früh ist, Aussagen darüber zu treffen, wann der gewohnte Alltag zurückkehren kann.Hacker: "Ich stehe um etwa 7 Uhr in der Früh auf. Während ich meinen ersten Kaffee trinke, schaue ich mir die neuesten Nachrichten an - das sind Meldungen der verschiedenen Krisenstäbe über die neuesten Entwicklungen, aber auch Nachrichten von Bürgern, die mir ihre Sorgen mitteilen"."Ich habe eines der speicherstärksten Handys, die am Markt erhältlich sind und dennoch stößt der Posteingang auf allen Kanälen an die Grenze der Belastungsfähigkeit. Das sind am Tag locker Hunderte von Nachrichten. Nach dem Aussortieren, welche davon relevant sind, mache ich mich dann im Büro mit meinem Team an die Bearbeitung"."Dazu zählen Telefonate, Interviews und andere Besprechungen. So bin ich etwa jeden zweiten Tag in einer Videokonferenz mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (), um uns abzustimmen.Hacker: "Wir haben die Mannschaft halbiert - die eine Hälfte arbeitet von zuhause, die andere ist im Büro. Wir wechseln das dann ab. Ich bin der Einzige, der jeden Tag Bürodienst macht. Das ist auch richtig und wichtig, denn wenn wir von den Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den Lehrern oder anderen Branchen Höchstleistungen erwarten, dann müssen wir selbst als gutes Beispiel voran gehen".Hacker: "Sie nehmen es gelassen. Meine Frau ist in ihrem Betrieb ja auch weiter im Volleinsatz. Ich komme aber jeden Abend nachhause, wenn auch manchmal erst um 23 oder 24 Uhr und kann dann ich meinem Bett schlafen".Hacker: "Ich habe meinem Fahrer freigegeben, weil ich kaum Auswärtstermine habe und fahre wieder selber. Auf dem Nachhause-Weg drehe ich dann den Hard Rock der 80er Jahre wie Deep Purple oder Led Zeppelin auf. Das macht den Tag wieder gut."Hacker: "Nein".Hacker: "Ich komme locker auf 18 bis 19 Stunden-Tage, schlafe also zwischen vier und fünf Stunden. Obwohl, heute habe ich sieben Stunden geschlafen. Wochenenden gibt es aber seit Jänner keine mehr. Es ist aber klar, dass die Bevölkerung derzeit ein hohes Informationsbedürfnis hat und wir wollen ja die Menschen so oft und transparent wie möglich auf dem Laufenden halten".Hacker (schmunzelt): "Ach, zehn Espressi am Tag werden es schon sein".Hacker: "Die Wiener Bevölkerung zeigt eine unglaubliche Disziplin bei der Einhaltung der Regeln. Aber natürlich muss man ihnen eine Perspektive geben, wie es weiter geht. Daher haben Bürgermeister Michael Ludwig () und ich auch gefordert, dass die Bundesgärten in Wien wieder geöffnet werden. Denn es ist nicht nachzuvollziehen, dass die Bundesforste geöffnet bleiben, die Menschen am Land in den Wald können, aber die Wiener nicht"."In die Richtung zielt auch mein Wunsch, die Spielplätze eher früher als später wieder zugänglich zu machen. Derzeit gelten noch die Vorschriften wie gehabt, also häufiges und regelmäßiges Händewaschen, nicht andere anhusten und zuhause bleiben. Aber wir müssen den Menschen zeigen, dass wir über die nähere Zukunft nachdenken."Hacker: "Es ist noch zu früh das zu sagen. Sicher ist aber: Das ist es noch nicht gewesen. Wenn wir uns das Monitoring der derzeitigen Erkrankungsfälle ansehen, dann ist das relativ gering im Vergleich was ein Vollausbruch einer Epidemie bedeutet würde. Das heißt, wir haben mit einer größeren Zahl von Covid-Erkrankten zu rechnen und dass der Gipfel vielleicht erst Ende April oder im Mai erreicht ist. Klar ist aber auch, dass die Lockerung von Maßnahmen österreichweit abgestimmt erfolgen muss."Hacker: "Unser großes Dilemma ist, dass wir einfach noch zu wenig über das Covid-Virus wissen. Es gibt zwar erste Studien über Immunität und Anti-Körper, aber es ist einfach nicht klar, wie lange diese anhält oder ob sich jemand nicht doch zweimal anstecken kann. Das ist auch mein Problem mit den Schnelltests: Die Ergebnisse sind einfach zu unsicher, um jemandem einen Freibrief zu geben. Daher gelten die Spielregeln weiter wie bisher".Hacker: "Alle Stadträte zeigen trotz Corona vollen Einsatz. Das gilt für eine Kathi Gaal, die von der Heimquarantäne aus für den Schutz der Mieter sorgt oder für einen Peter Hanke, der alles unternimmt, um die Auswirkungen auf das Finanz- und Wirtschaftswesen abzufedern. Und mittendrin steht als zentrale Koordinationsstelle der Bürgermeister, der seine Aufgabe der besonnen, ruhig und unaufgeregt erledigt. Natürlich muss bei einer Gesundheitskrise vor allem der Gesundheitsstadtrat raus, das heißt aber nicht, das andere weniger tun."Hacker: "Man muss grundsätzlich einmal sagen, dass die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, egal ob in den Krankenhäusern, im niedergelassenen Bereich oder beim Ärztefunkdienst einen sensationellen Job machen. Es sind auch deutlich weniger praktische Ärzte zuhause geblieben, als zunächst angenommen. Und natürlich wollen wir denen mit Schutzkleidung helfen. Daher haben wir schon vor Wochen eine Großbestellung mit hunderttausenden Masken aufgegeben, die derzeit aber leider wegen einem Exportverbot auf einem türkischen Flughafen feststeckt. Wir gehen nun andere Lieferwege, etwa mit China, um gemeinsam mit dem Bund schnell für Nachschub zu sorgen.""Allerdings sind wir hier - als kleines Land - in direkter Konkurrenz zu großen Nationen wie den USA oder Großbritannien, die derzeit wie wild Bestände aufkaufen. Da findet ein regelrechter weltweiter Kaufrausch statt und das treibt die Preise in die Höhe".