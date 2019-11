Ein Verletzter, 3 kaputte Autos bei Perchtenlauf

Der Perchtenlauf in Neumarkt/Ybbs am Freitag lief völlig aus dem Ruder: Ein Teufel landete im Spital, mehrere Autos wurden beschädigt.

Zahlreiche Zuschauer warteten am Freitagabend gespannt auf die 14 schaurig-gruseligen Gruppen in Neunmarkt an der Ybbs (Bezirk Amstetten): Einige Jugendliche zogen bereits in der Mitte der Veranstaltung einen Teufel an den Hörner, per Lautsprecher wurden diese Teenager ermahnt: "Bitte zieht die Teilnehmer nicht an den Hörnern".Bei der letzten Gruppen wurde ein Percht an den Hörnern genommen, der 22-Jährige war wehrlos ausgeliefert: "Die mehrere Kilogramm schwere Maske geht über den Nacken", so die Sprecherin der Wallsee'er Donaufürsten. Der 22-Jährige musste mit Nacken-, Schulter- und Wirbelverletzungen ins Amstettener Spital. Auch sollen laut der Perchtengruppe mehrere Autos beschädigt worden sein. "Von drei Pkw wissen wir", so die 25-Jährige.