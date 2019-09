Ein Verletzter: Schlägerei im Lager Traiskirchen

Flüchtlingszentrum in niederösterreichischen Traiskirchen.

Größerer Polizeieinsatz im Asyllager Traiskirchen: Ein Algerier (43) wurde verletzt, ein Marokkaner (33) wurde angezeigt und weggewiesen.

Schlägerei im Asyllager Traiskirchen (Bezirk Baden) am Wochenende: Ein Torposten des Lagers erstattete nach einer Auseinandersetzung gegen 23 Uhr Anzeige bei der Polizei Traiskirchen.Ein alkoholisierter Marokkaner (33) hatte einen Algerier (43) geschlagen, der 43-Jährige wurde dabei am Hals verletzt. Auch in Anwesenheit der Polizei und des Sicherheitspersonales versuchte der Marokkaner weiter, auf den 43-Jährigen einzuprügeln. Nur mit Mühe konnte er von Beamten und Sicherheitspersonal davon abgehalten werden.Der rabiate Nordafrikaner wurde schließlich weggewiesen und wegen des Verdachtes der Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.