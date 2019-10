Einbrecher-Duo in Wien auf frischer Tat ertappt

In Wien-Leopoldstadt konnten zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden.

Weiteres Diebesgut sichergestellt

Hinweise erbeten

Einbrecher in der Leopoldstadt auf frischer Tat ertappt. Beamte stellten während einer Streife zwei verdächtige Männer unter Observation. Die Beiden verschafften sich durch Postschlüssel immer wieder Zugang zu diversen Wohnhäusern. Dies diente zur Auskundschaftung möglicher Einbruchsobjekte.Die beiden Männer konnten schließlich bei einem Einbruch betreten und festgenommen werden. Vor Ort wurden den beiden Tatverdächtigen (46, 50) Einbruchswerkzeug sowie diverses Diebesgut abgenommen.Im Zuge weiterer Nachforschungen konnten Diebstahls-Ermittler des LKA Wien auch das Versteck der beiden Tatverdächtigen in Wien-Brigittenau ausfindig machen. Dort stellten die Beamten weiteres Diebesgut sicher, darunter Tablets, Uhren, Laptops. Den Männern konnten bislang vier Einbrüche nachgewiesen werden.Aufgrund der professionellen Arbeitsweise der beiden Männer ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie noch für etliche weitere, ähnlich gelagerte Vorfälle verantwortlich sind. Die Erhebungen des LKA Wien laufen diesbezüglich.Die beiden Männer zeigten sich bei Vernehmungen nur teilgeständig und unkooperativ. Das Diebesgut dürfte bei diversen Hehlern in Wien verkauft oder mittels Reisebussen ins Ausland verschafft worden sein.Bei den sichergestellten Gegenständen ist es teilweise bislang nicht möglich gewesen, sie bestimmten Opfern zuzuordnen. Der Presseaussendung sind Fotos nicht zuordenbarer Gegenstände angefügt. Sachdienliche Hinweise hierzu werden an das LKA Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33610 erbeten.