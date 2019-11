Einbrecher-Duo auf frischer Tat ertappt

In Favoriten konnten zwei Teenager dabei beobachtet werden, wie sie in ein Café einbrachen. Sie ließen sich widerstandslos festnehmen.

Zeugen konnten in der Nacht auf Dienstag einen Einbruch in Wien-Favoriten wahrnehmen. Zwei Personen verschafften sich über ein Lüftungsrohr Zutritt zum Dach des Hauses, von wo aus sie sich Zutritt zum Café verschafften. Dort durchwühlten sie die Büroräumlichkeiten und verstauten Diebesgut in ihren Rucksäcken.Die herbeigeeilten Beamten sicherten das Gebäude von außen, ehe sie mit der Durchsuchung begannen. Plötzlich konnten die Polizisten zwei Personen am Dach des Hauses wahrnehmen, die versuchten über dieses die Flucht zu ergreifen. Über den Innenhof gelangten die Einsatzkräfte ebenfalls aufs Dach. Nachdem angenommen werden musste, dass sich die Verdächtigen in einem Versteck aufhielten wurden sie aufgefordert sich zu stellen.In diesem Moment sprangen sie unter den Abluftrohren hervor und versuchten sich durch Flucht der Festnahme zu entziehen. Sie sprangen vom Flachdach und rannten in Richtung Zohmanngasse davon. Als dort aber positionierte Beamte auf die beiden Teenager (16, 17) warteten, ließen sie sich widerstandslos festnehmen. Die Beamten stellten Einbruchswerkzeug sowie mehrere hundert Euro Bargeld sicher.