Einbrecher flüchteten vor Polizei auf Baum

In Münchendorf (Bezirk Mödling) verfolgte die Polizei zwei Einbrecher. Mit einer Wärmebildkamera wurden sie aus der Luft gefunden – auf einen Baum.

Diese Verfolgungsjagd war definitiv keine Alltägliche: In Münchendorf war es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Einbrüchen gekommen, am Donnerstag schlugen die Täter wieder zu.Das Fluchtfahrzeug wurde von der Polizei angehalten, die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß. Um die Männer ausfindig zu machen, wurde auch die Flugpolizei zur Fahndung gerufen.Der Helikopter brachte schließlich Erfolg und lokalisierte die Männer mit einer Wärmebildkamera. Sie hatten sich auf einem Baum vor der Polizei versteckt und konnten schließlich von den Beamten festgenommen werden.