i Der kuriose Vorfall sorgte nicht nur bei den Einsatzkräften für Aufsehen. (Symbolbild) iStock Kurioser Polizeieinsatz Mann löffelt Pudding in der Küche – Festnahme Ein Restaurantbesitzer in Bielefeld (D) trifft in seinem Lokal auf einen ungewöhnlichen Einbrecher – die Polizei muss einschreiten. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 17:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Einbruch der besonderen Art sorgte am Samstagvormittag (19. September) in Bielefeld für Verwunderung: Ein 42-jähriger Mann wurde dabei ertappt, wie er im Restaurant Pudding aß und sich offenbar Essen zubereitete.

Gegen 10 Uhr betrat der Restaurantbesitzer sein Lokal und entdeckte den unbekannten Mann in der Küche. Laut Polizei erklärte der Eindringling, er arbeite dort und habe die Erlaubnis des Chefs, sich dort aufzuhalten.

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Der Besitzer verließ das Geschäft wieder, schloss die Tür ab und rief die Polizei. Als die erste Streifenwagenbesatzung eintraf, versuchte der Täter durch die Hintertür zu flüchten. Die Polizisten nahmen den Flüchtenden vorläufig fest.

Festnahme nach gescheiterter Flucht

Der polizeibekannte 42-Jährige versuchte noch, durch eine Hintertür zu flüchten, wurde jedoch von den Beamten festgenommen. Anschließend kam der Mann in Polizeigewahrsam.

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Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Einbruchs ein. Der kuriose Vorfall sorgte nicht nur bei den Einsatzkräften für Aufsehen.