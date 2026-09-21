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Der kuriose Vorfall sorgte nicht nur bei den Einsatzkräften für Aufsehen. (Symbolbild)
Der kuriose Vorfall sorgte nicht nur bei den Einsatzkräften für Aufsehen. (Symbolbild)
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Kurioser Polizeieinsatz

Mann löffelt Pudding in der Küche – Festnahme

Ein Restaurantbesitzer in Bielefeld (D) trifft in seinem Lokal auf einen ungewöhnlichen Einbrecher – die Polizei muss einschreiten.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
21.09.2026, 17:02
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Ein Einbruch der besonderen Art sorgte am Samstagvormittag (19. September) in Bielefeld für Verwunderung: Ein 42-jähriger Mann wurde dabei ertappt, wie er im Restaurant Pudding aß und sich offenbar Essen zubereitete.

Teenies auf der Flucht – Polizei gibt Schreckschuss ab

Gegen 10 Uhr betrat der Restaurantbesitzer sein Lokal und entdeckte den unbekannten Mann in der Küche. Laut Polizei erklärte der Eindringling, er arbeite dort und habe die Erlaubnis des Chefs, sich dort aufzuhalten.

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Der Besitzer verließ das Geschäft wieder, schloss die Tür ab und rief die Polizei. Als die erste Streifenwagenbesatzung eintraf, versuchte der Täter durch die Hintertür zu flüchten. Die Polizisten nahmen den Flüchtenden vorläufig fest.

Polizei im Einsatz! Mann bei Messer-Attacke verletzt

Festnahme nach gescheiterter Flucht

Der polizeibekannte 42-Jährige versuchte noch, durch eine Hintertür zu flüchten, wurde jedoch von den Beamten festgenommen. Anschließend kam der Mann in Polizeigewahrsam.

21-Jähriger will Festnahme von seinem Kumpel verhindern

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Einbruchs ein. Der kuriose Vorfall sorgte nicht nur bei den Einsatzkräften für Aufsehen.

red,21.09.2026, 17:02
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