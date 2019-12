Einbrecher nach Flucht in Favoriten festgenommen

In Wien wurden am Dienstag drei Teenager festgenommen, nachdem sie nach einem Einbruch geflohen waren. Zeugen verständigten die Polizei.

Festnahme in Favoriten. Am Dienstagmittag beobachteten Zeugen den Einbruch in ein Geschäft auf der Laxenburger Straße. Die drei Teenager, ein 14- zwei 15-Jährige, brachen in das Geschäft ein und ergriffen anschließend die Flucht.Die Zeugen verständigten daraufhin umgehend die Polizei. Nur kurze Zeit später konnten Beamte der Bereitschaftspolizei das Einbrecher-Trio im Nahbereich des Tatorts antreffen und festnehmen.