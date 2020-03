Einbrecher tarnt Elektro-Schocker als Taschenlampe

Gegen 1.27 Uhr früh machte sich ein junger Mann an der Eingangstür eines Wiener Cafés zu schaffen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Einbrecher in flagranti ertappen.

Eine Zeugin konnte in der Nacht einen jungen Mann beobachten, der sich an der Eingangstür eines Cafés in der Herbststraße in Wien-Ottakring zu schaffen machte. Sofort verständigte die Frau die Polizei.Kurze Zeit darauf trafen die Beamten ein und konnten den auf frischer Tat ertappten Mann festnehmen.Bei einer Personendurchsuchung konnten die Polizisten Einbruchswerkzeug sowie einen Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war, sicherstellen. Der 22-jährige Serbe wurde festgenommen und angezeigt.