Wiener Sterne-Koch Amador sucht Einbrecher

Das "Amador" in Döbling zählt zu Wiens exklusivsten Adressen. In der Nacht auf Freitag wurde es von einem unbekannten Einbrecher "verwüstet", wie Besitzer und Starkoch Juan Amador klagt.

Österreichs erster Drei-Sterne-Koch Juan Amador ist außer sich: Mitten in der Nacht ist offenbar ein Unbekannter in das Restaurant des hochdekorierten Küchenchefs in der Grinzinger Straße in Wien-Döbling eingestiegen.Wie ein Foto zeigt, wurde der mutmaßliche Langfinger von mehreren Überwachungskameras teils aus nächster Nähe gefilmt.In Rage postete Amador um 02.20 Uhr nachts auf Facebook, dass ein Einbrecher in seinem Gourmet-Tempel "alles verwüstet" und "emotional wichtige Wertgegenstände geklaut" habe. Später löschte Amador diese Textzeilen und einige weitere aus seinem Beitrag.