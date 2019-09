Einbrecher wollten sich in Rotkreuz-Laden bedienen

re. die Spuren des Einbruchsversuchs im Henry Laden (li.) in der Hundskehle. Bild: Rotes Kreuz Klosterneuburg

Eigentlich ist der Erlös für Sozialprojekte gedacht ... in den Henry Laden, einer Second Hand-Boutique des Roten Kreuzes in Klosterneuburg wurde jetzt versucht, einzubrechen.