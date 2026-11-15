i Elsa Pataky und Chris Hemsworth IMAGO/Picturelux Seine Ehefrau war zu Hause Bewaffnete Männer brechen bei Chris Hemsworth ein Vier maskierte Männer drangen nachts ins Anwesen des Hollywood-Stars ein. Seine Frau Elsa Pataky schlief nur wenige Meter entfernt. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 19:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind erschreckende Aufnahmen, die Elsa Pataky am Morgen des 11. November auf den Überwachungskameras entdeckte: Vier Männer mit Sturmhauben kletterten in der Nacht über den Zaun ihres Anwesens in Australien. Zwei von ihnen trugen Messer bei sich.

Die 50-Jährige war zum Zeitpunkt des Einbruchs allein zu Hause. Gegen zwei Uhr nachts wachte sie auf, weil die Hunde der Familie bellten. Doch sie dachte sich nichts dabei und schlief wieder ein - ohne zu ahnen, in welcher Gefahr sie schwebte.

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Wie RTL unter Berufung auf den australischen Sender "7News" berichtet, verschafften sich die Einbrecher Zugang zur Garage des Anwesens in Broken Head südlich von Byron Bay. Dort standen drei Autos - mit steckenden Schlüsseln. Ein BYD, ein Ram und ein Ford Raptor Pick-up wurden gestohlen.

Alle drei Fahrzeuge wieder aufgetaucht

Die gute Nachricht: Inzwischen sind alle drei Wagen wieder aufgetaucht und wurden sichergestellt. Sie sollen nun kriminaltechnisch untersucht werden.

Hemsworth und Pataky sind seit 2010 verheiratet und zogen 2015 von Los Angeles in die australische Heimat des "Thor"-Stars. Das Paar wollte seine Kinder - Tochter India (14) und die Zwillinge Sasha und Tristan (12) - in einem ruhigeren Umfeld großziehen.

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Erst im Februar schwärmte Hemsworth in einem Podcast vom Landleben: "Nach Hause zu kommen, fühlt sich für mich wie Urlaub an. Wir haben eine große Farm und Pferde und Motorräder, und wir können surfen."