Einbruch bei Feuerwehr: Geld aus Safe gestohlen

Einbruch bei der FF Sollenau, die Ermittlungen der Polizei laufen. Bild: FF Sollenau

Unbekannte brachen ins Feuerwehrhaus in Sollenau ein. Die Florianis bitten um Mithilfe bei der Suche nach den Einbrechern.

In der Nacht auf den 11. September stiegen Unbekannte ins Feuerwehrhaus in Sollenau (Bezirk Wr. Neustadt-Land) ein. Bei ihrer Suche nach möglicher Beute wurden mehrere Türen sowie ein Safe aufgebrochen, wobei ein erheblicher Sachschaden verursacht und auch Bargeld gestohlen wurde.



Als die Florianis den Einbruch bemerkten, wurde sofort die Polizei alarmiert. Die Ermittlungen laufen.



"Sollte also jemand im Zeitraum von 10.09. ca. 23:00 Uhr bis 11.09. ca. 04:30 Uhr etwas bemerkt oder gehört haben, bitten wir um sachdienliche Hinweise und Unterstützung bei der Aufklärung - am besten gleich direkt an die Polizeiinspektion in Sollenau", bittet die Feuerwehr um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.