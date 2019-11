Einbruch in Kino, Täter wollten Bankomat knacken

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Mittwoch in das Kinocenter Wr. Neustadt ein, wollten von Innen einen Bankomaten knacken.

Nur Tage nach der Klärung von Bankomat-Einbrüchen (großteils in NÖ) wieder ein Coup auf einen Bankomaten in NÖ.Mittwochmorgen brachen Unbekannte in das Kinocenter Cineplexx Wr. Neustadt ein und dürften es vom Inneren des Gebäudes aus geschafft haben, Zugang zu einem Bankomaten zu haben. Dort versuchten sie ihn zu knacken.Die Spurensicherung war im Gange, das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Die Höhe des Schadens und wie viel Geld gestohlen wurde, ist noch unklar.Ein Zusammenhang mit der brachialen Bankomatcoup-Serie wird von der Exekutive ausgeschlossen.