Einbrüche: Polizei sucht Opfer in Klosterneuburg

Drei Beschuldigten konnten insgesamt sechs Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet von Klosterneuburg zugewiesen werden. Jetzt sucht die Polizei die Opfer der Beute.

Ein Opfer erstattete am 28. November gegen 4.10 Uhr über Notruf die Anzeige, dass in ihr Haus im Stadtgemeindegebiet von Klosterneuburg eingebrochen wurde und die Täter geflohen seien, nachdem sie von diesen wahrgenommen worden war. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg.Während der Fahndung wurde eine Anrainerin, die mit ihren Hund spazieren ging, befragt und auf weitere Wahrnehmungen sensibilisiert. Gegen 5.10 Uhr zeigte die Zeugin über Notruf an, dass sie drei verdächtige Personen in Kritzendorf wahrgenommen hätte.Aufgrund des Hinweises konnten Bedienstete der Polizeiinspektion Klosterneuburg einen 37-jährigen tschechischen Staatsbürger, einen 26-jährigen tschechischen Staatsbürger und eine 16-jährige tschechische Jugendliche in Klosterneuburg-Kritzendorf wahrgenommen und angehalten werden. Dabei wurden bei den beiden beschuldigten Männern Taschen mit Einbruchswerkzeug und Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Die drei Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen.Bei den Ermittlungen konnte auch eine Unterkunft der drei Beschuldigten festgestellt werden. Bei der gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung konnte weiteres Diebesgut (Getränke, Werkzeuge, Trendsportgeräte, usw.) aufgefunden und sichergestellt werden.Während der Hausdurchsuchung konnte bei dem Unterkunftgeber der drei Beschuldigten Cannabiskraut aufgefunden und sichergestellt werden. Der 32-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft diesbezüglich angezeigt.Den drei Beschuldigten konnten insgesamt sechs Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet von Klosterneuburg, in der Zeit von 26. bis 28. November zugeordnet werden. Die Beschuldigten zeigten sich nicht geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Ein Teil des sichergestellten Diebesgutes konnte bereits einzelnen Tatorten zugeordnet und den Geschädigten wieder ausgefolgt werden.Ein weiterer Teil des Diebesgutes konnte bisher keinem Tatort zugeordnet werden. Es wird um Veröffentlichung des angeschlossenen Fotos ersucht. Eventuelle Geschädigte werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Klosterneuburg unter der Telefonnummer 059133-3220 in Verbindung zu setzen.