Laptop gestohlen: Fahnder suchen diesen Mann

Ein bislang unbekannter Täter verübte am 4. August 2019 gegen 20:40 Uhr einen Einbruchsdiebstahl in einer Krankenanstalt in Innsbruck. Der Mann durchsuchte gezielt Kästen und Schubladen im Bereich der Rezeption.Schließlich entwendete er eine Kaffeemaschine und einen Laptop. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto diesen Tatverdächtigen.Wenn du diesen Mann erkennst, dann melde dich bitte bei der bearbeitenden Dienststelle Innsbruck Pradl unter der Telefonnummer 059133/7587.