Vor 38 ' Einbruchsversuch ins Dorotheum mit Ziegelstein

(Symbolbild) Das Dorotheum-Juweliergeschäft auf der Landstraßer Hauptstraße war bereits mehrfach Ziel von Einbruchsversuchen. Bild: Kein Anbieter/Screenshot Google Maps

Ein 29-Jähriger schlug in der Nacht auf Dienstag das Schaufenster des Dorotheum in Wien-Landstraße mit einem Ziegelstein ein. Wegen des Alarms flüchtete er jedoch ohne Beute.

Mit einem Ziegelstein wollte ein 29 Jahre alter Mann in der Nacht auf Dienstag ins Dorotheum in Wien-Landstraße einbrechen. Gegen 2.40 Uhr warf er die Fensterscheibe der Auslage ein.



Da die Alarmanlage sofort lautstark ausgelöst wurde, ergriff der Verdächtige unverzüglich die Flucht, ohne Wertgegenstände erbeutet zu haben.



Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Beamten des Stadtpolizeikommandos Simmering, den deutschen Staatsangehörigen anzuhalten und festzunehmen. In seinem Rucksack führte er Einbruchswerkzeug mit sich. Er befindet sich in Haft.



(hos)