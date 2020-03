Eingeschlafen! Polizisten wecken Einbrecher auf

Dieser Fall war rasch gelöst! In Traun meldete eine Pensionistin (74) einen Einbruch in ihre Garage. Polizisten fanden den mutmaßlichen Einbrecher schlafend im Auto.

Slowake beschuldigte zwei andere Männer

Eigentlich wollte ein 23-jähriger Slowake nach einem Einbruch in Traun (Bez. Linz-Land) eine Garage ausräumen. Doch dann wurde er plötzlich müde...Die Hausbesitzerin (74) hatte Samstag, um kurz vor halb acht Uhr, bemerkt, dass jemand in ihre Garage eingebrochen war und verständigte die Polizei.Die Beamten mussten aber nicht lange nach dem Täter suchen. Denn sie entdeckten den mutmaßlichen Einbrecher schlafend im in der Garage abgestellten Auto der 74-Jährigen aus Traun.Sie mussten ihn nur noch aufwecken und kurz danach klickten auch schon die Handschellen.Obwohl direkt neben ihm im Auto Diebesgut, Schmuck und diverse andere Gegenstände sichergestellt werden konnten, leugnete er die Tat.Ganz im Gegenteil: Im Verhör beschuldigte er zwei weitere Täter.Während der Amtshandlung meldete sich eine Nachbarin (64). Bei ihr hätte in der Nacht auf Samstag jemand versucht einzubrechen.Sie habe Geräusche bei der Jalousie wahrgenommen, aber zuerst an einen Sturm gedacht. In der Früh habe sie dann die beschädigten Außenrollläden beim Gartenhaus bemerkt. Im Objekt sei aber niemand gewesen. Wie bei der 74-Jährigen ist auch bei ihr nichts weggekommen.Der dritte Einbruchsversuch in einem Einfamilienhaus in jener Nacht verlief jedoch erfolgreich. Von dort dürften auch die sichergestellten Gegenstände stammen.Mit dem Diebesgut kann der Beschuldigte nichts mehr anfangen, denn er wurde dann ja plötzlich müde und schlief ein.Von den angeblichen Komplizen fehlt jede Spur. Der Slowake wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Dort hat er nun genügend Zeit, sich auszuschlafen...