Vor 1 h Einjährige stirbt bei Unfall, Schwester (4) reanimiert

Bild: Kein Anbieter/iStock

Horror-Unfall am Sonntagabend in Hausleiten (Korneuburg): Eine 39-Jährige war mit dem E-Bike unterwegs, ihre beiden Töchterchen saßen im Fahrradanhänger, als die drei plötzlich von einem Pkw erfasst wurden.

Fürchterlicher Unfall am Sonntag gegen 20.50 Uhr abends im Freilandgebiet von Hausleiten im Bezirk Korneuburg: Eine 39-Jährige aus dem Bezirk Tulln war mit ihrem E-Bike auf der Freilandstraße der B19 unterwegs. Im angekoppelten Fahrradanhänger saßen bzw. lagen ihre beiden Töchter (1, 4 Jahre) sowie zwei Chihuahuas. Die Frau war in der Dämmerung Richtung Tulln unterwegs.



Plötzlich erfasste ein Pkw das Gespann. Warum, ist noch unklar. Durch die Wucht des Aufpralls, wurde das Fahrradgespann 15 Meter weit in den Acker geschleudert.



Mäderl (4) reanimiert, Einjährige starb



"Das vierjährige Mädchen konnte von Notärzten reanimiert werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 mit schweren Verletzungen in das SMZ-Ost nach Wien geflogen. Die Reanimations- und Rettungsmaßnamen an ihrer einjährigen Schwester verliefen erfolglos, das Mädchen ist noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen", berichtet die Landespolizeidirektion NÖ am Montagmorgen.



Die Mutter wurde ebenfalls verletzt und in das Spital Tulln gebracht. Die beiden Chihuahuas verendeten an der Unfallstelle.



Die beiden Insassen des Pkw, ein 60-jähriger Wiener und seine Frau, blieben unversehrt.



"Zur Betreuung der Unfallbeteiligten kam ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz zur Unfallstelle. Der schwer beschädigte Fahrradanhänger wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg sichergestellt", heißt es seitens der Polizei.



(nit)