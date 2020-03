05.03.2020 12:59 Einkaufszentrum "The Mall" in Wien-Mitte evakuiert

Das Einkaufszentrum "The Mall" in Wien-Mitte Bild: Leserreporter

Augenzeugen berichten gegenüber "Heute" die Räumung des Einkaufszentrums "The Mall" am Öffi-Knotenpunkt Wien-Mitte in Landstraße. Die Feuerwehr ist mit 16 Mann und einem Löschzug vor Ort.