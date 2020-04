Einsatz auf der Kegelbahn für Florianis aus Neudorf

Zu einem nicht alltäglichen Einsatzort musste gestern Abend die Feuerwehr Wiener Neudorf ausrücken. Rauch auf der Kegelbahn war die Ursache.

Rauch, aber zunächst keinen Brandherd konnten die Florianis am Mittwochabend auf der Kegelbahn des Freizeitzentrums in Wiener Neudorf ausmachen: Die Ursache des Rauches, auf der derzeit wegen Corona noch geschlossenen Bahn, war nicht leicht zu finden. Die Wärmebildkamera konnte, wie die Feuerwehrmänner selbst, anfangs nichts entdecken, auch die Überprüfung der Zwischendecken blieb ergebnislos.Schließlich fand man in einem defekten Motor der Lüftungsanlage der Kegelbahn im Feizeitzentrum die Rauchquelle. Der Motor konnte vom Lüftungssystem abgeschlossen werden und so die weitere Rauchbildung verhindert werden. Der Keller wurde daraufhin vom giftigen Rauchgas mit einem Hochleistungslüfter entlüftet. Nach 90 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.