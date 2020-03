Diese Einschränkungen gelten für Begräbnisse

Aufgrund der Corona-Krise herrscht in Österreich, sowie in vielen anderen europäischen Ländern, Ausnahmezustand. Auch für Begräbnisse gibt es Einschränkungen.

Trauerfeiern mit höchstens fünf Besuchern

Benutzung der Aufbahrungshalle nicht mehr möglich

"Immer auf Notfälle vorbereitet"

Keine Schule, keine Uni, Restaurants und Geschäfte bleiben geschlossen, Veranstaltungen sind abgesagt: Aufgrund der Corona-Krise wurden alle Menschen in Österreich dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben.Auch für Begräbnisse und Trauerfeiern gibt es starke Einschränkungen. So soll die Zahl der Anwesenden klein gehalten werden. Der Krisenstab der Stadt Wien hat beschlossen, dass Trauerfeiern nur mehr in reduziertem Rahmen stattfinden dürfen. Das bedeutet das höchstens fünf Besucher daran teilnehmen dürfen.Wie die Bestattung Wien mitteilte, können Begräbnisse prinzipiell weiterhin abgehalten werden. Auch das Betreten des Friedhofs ist erlaubt. Allerdings dürfen nur Personen gemeinsam kommen, die im selben Haushalt leben. Zu allen anderen Anwesenden ist ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten.Die Benutzung der Aufbahrungshalle ist allerdings nicht mehr möglich, die Zeremonie muss im Freien stattfinden. Auch ist es für die Trauergäste nicht mehr erlaubt, zum Grab zu gehen, um etwa Erde nachzuwerfen.Die Filialen der Bestattung Wien sind weiterhin geöffnet. Wer eine Trauerfeier vorbereiten will, soll vorher per E-Mail oder Telefon einen Termin vereinbaren. Um persönliche Kontakte zu vermeiden, wird auf den Bestattungskonfigurator verwiesen: https://konfigurator.bestattungwien.at/bestattungsart.Sollten mehr Menschen den Wunsch haben, an einer Trauerfeier teilzunehmen, gibt es die Möglichkeit einer Feuerbestattung ohne vorherige Trauerfeier, die Urne kann dann im größeren Rahmen beigesetzt werden, wenn es die Situation wieder zulässt.Wie die Bestattung Wien jedoch versichtert, sind genügend Kapazitäten vorhanden, auch wenn die Zahl der Todesfälle steigt. "Man sei in einer Großstadt wie Wien immer auf Notfälle vorbereitet", betonte ein Sprecher der Bestattung.