Ekel-Alarm! Mann knipst Nägel in Wiener U-Bahn

Die guten Manieren hat dieser Wiener wohl zu Hause gelassen: In der U1 gönnte sich ein Mann in der Nacht auf Samstag eine Maniküre.

In den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es einige Regeln, die man für ein reibungsloses Miteinander befolgen sollte. Das Essverbot in den U-Bahnen ist nur eine davon. Was vielleicht nicht verboten ist, aber dennoch über die Grenze des guten Geschmacks geht, ist das Knipsen von Nägeln.Ein Wiener schoss in der Nacht von Freitag auf Samstag über diese Grenze hinaus. Er packte einfach seinen Nagelknipser aus und gönnte sich in der U1 eine Maniküre. Ein Fahrgast konnte kaum glauben, was er sah: "Das ist unhygienisch, asozial, und den anderen gegenüber respektlos."