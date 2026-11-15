i Gastronom Rene Dost IMAGO/Jan Huebner Reality-Star Redo Behörde macht Ekel-Fund! Insekten im Promi-Lokal Die Lebensmittelkontrolle in Potsdam hat erneut Hygienemängel in den Restaurants des Social-Media-Stars René "Redo" Dost dokumentiert. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der deutsche Gastronom und Social-Media-Star René "Redo" Dost steht massiv in der Kritik. Die kommunale Lebensmittelüberwachung in Potsdam hat zwei weiteren Lokalen seines Unternehmens ein schlechtes Zeugnis ausgestellt.

Betroffen sind die Eisbar "Redo Gelato" in der Wilhelmgalerie und das Café "Das Wiener" am Luisenplatz. Die Kontrollberichte wurden nach einer Anfrage nach dem Verbraucherinformationsgesetz auf dem Portal "FragDenStaat" veröffentlicht.

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Bereits im Frühjahr 2026 waren Kontrollberichte zu mehreren Potsdamer Restaurants der Redo-Gruppe bekannt geworden, in denen unter anderem Schmutz, Insekten und verdorbene Lebensmittel dokumentiert wurden, heißt es auf raptastisch.net. Dost hatte damals erklärt, sofort Abhilfemaßnahmen eingeleitet zu haben.

Kritik nach Rauswurf eines Kindes

Parallel dazu sorgt ein Videoclip für Aufregung: Darin wirft Dost einen Buben aus seinem Lokal und erteilt ihm Hausverbot. Im Netz wird der Vorfall als Mobbing gegen ein Kind kritisiert.

Aus der Rap-Szene kam deutliche Kritik: Drilon, der Manager von Capital Bra, warf Dost "arrogantes und respektloses Mobbing" vor. Er kündigte an, den Jungen und seine Familie zum Essen einladen zu wollen.

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Dost reagierte mit einem Instagram-Statement: Der Ausschnitt werde falsch dargestellt. Die Kinder seien über Wochen fast täglich erschienen, und er habe mehrfach vergeblich darum gebeten, seine Grenzen zu respektieren.