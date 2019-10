36-jährige Frau mit zwei Vaginen wird Mutter

Eine 36-Jährige hat in England ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die Geburt ist eine medizinische Sensation, denn die Frau hat zwei Vaginen und zwei Gebärmütter.

Entgegen der Prognose ihrer Ärzte, ging der größte Wunsch von Eleanor Rowe aus dem englischen Ranskill in Nottinghamshire nun doch in Erfüllung.Die 36-Jährige ist zum ersten Mal Mutter geworden und brachte eine gesunde Tochter zur Welt. Doch die Geburt ist eine wahre medizinische Sensation.Denn Engländerin wurde mit der seltenen Uterus-Fehlbildung "Uterus Didelphys" geboren. Das bedeutet, dass Rowe zwei Vaginen und zwei Gebärmütter hat.Nachdem sie sich vor sechs Jahren ihre Eizellen hatte einfrieren lassen, unterzog sich Eleanor einer korrigiernden Operation. Die Ärzte entfernten jene Wand, die ihre Vaginen trennten.Dennoch warnten sie die Mediziner vor der 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit, im Falle einer folgenden Schwangerschaft eine Fehlgeburt zu erleiden.Vor drei Jahren lernte die Engländerin dann ihren jetzigen Mann kennen. Und nachdem sich die beiden zwei Jahre später vor dem Traualtar das Jawort gaben, wurde Eleanor schwanger.Allerdings verlor sie das Kind im ersten Trimester, doch nur wenig später wurde sie erneut schwanger. Und diesmal ging alles gut. Seit Juli 2019 ist sie glückliche Mama einer Tochter."Der Zeitpunkt war etwas komisch. Ich betrauerte gerade den Verlust meines ersten Babys (...) Wir haben uns von einem Baby verabschiedet und ein anderes kam zu uns", so Eleanor Rowe gegenüber dem "Mirror".Mit ihrer Geschichte möchte die 36-Jährige anderen Frauen und werdenden Müttern Hoffnung machen. Man solle immer an ein "Happy End" glauben.