Elefant geht baden – plötzlich laufen alle um ihr Leben

Dutzende Bewohner und Einsatzkräfte kämpften stundenlang um das Leben eines Elefanten. Das Wildtier war in ein Wasserloch gefallen und konnte sich nicht selbst befreien.

Spektakuläre Aufnahmeneiner tierischen Rettungsaktion in Indien machen aktuell international Schlagzeilen.Eine Elefantenkuh hatte am Donnerstag Anschluss an ihre Herde verloren und sich im Südosten Indiens in eine Sumpflandschaft verirrt. Dort rutschte der Dickhäuter in ein tiefes Wasserloch – war wegen des matschig-rutschigen Untergrunds darin gefangen.Bewohner der nahen Stadt Sundargarh alarmierten die Behörden. Polizei, Waldaufsicht und Feuerwehr rückten mit Werkzeug zur Rettung an. Mit einem Baumstamm als Behelfsstütze, dicken Seilen und der Kraft unzähliger Menschen, gelang es nach rund drei Stunden den Elefanten erfolgreich aus der wassergefüllten Grube zu wuchten.Kaum hatte der graue Koloss wieder festen Boden unter den Füßen, nahmen sämtliche Helfer die Beine in die Hand. Denn sie alle wissen: Steh niemals einem flüchtenden Elefanten im Weg. Das kann für Menschen böse enden.