i Volkswagen Polo auf der Straße pixabay.com VW ID. Polo Elektro-Polo: Vollversion kostet wie ein Porsche VW verspricht den ID. Polo für unter 25.000 Euro. Doch wer Extras will, zahlt so viel wie früher für einen Sportwagen. Von Technik Heute 25.09.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Volkswagen hat den lang erwarteten elektrischen Polo endlich auf den Markt gebracht. Der ID. Polo sollte das günstige Elektroauto für alle werden - mit einem Einstiegspreis unter 25.000 Euro.

Das Basismodell ID. Polo Trend ist tatsächlich ab 24.995 Euro erhältlich. Darüber positionieren sich die Varianten Life und Style mit größeren Batterien und umfangreicherer Ausstattung.

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Doch wie es bei chip.de heißt, beginnt hier die eigentliche Preisdebatte. Bereits bei diesen Versionen steigt der Preis deutlich über die ursprünglich kommunizierte 25.000-Euro-Marke.

Extras treiben den Preis in die Höhe

Viele Komfort- und Technikposten kosten beim ID. Polo zusätzlich. Je nach gewünschter Ausstattung entfernen sich Kunden schnell weit vom günstigen Einstiegsversprechen.

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Damit verschiebt sich der Preis in eine Region, in der der Elektro-Polo nicht mehr mit klassischen Kleinwagen konkurriert. Wer die Vollausstattung wählt, zahlt so viel wie man früher für einen Porsche hinblättern musste.