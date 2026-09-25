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Volkswagen Polo auf der Straße
Volkswagen Polo auf der Straße
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VW ID. Polo

Elektro-Polo: Vollversion kostet wie ein Porsche

VW verspricht den ID. Polo für unter 25.000 Euro. Doch wer Extras will, zahlt so viel wie früher für einen Sportwagen.
Technik Heute
Von Technik Heute
25.09.2026, 17:07
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Volkswagen hat den lang erwarteten elektrischen Polo endlich auf den Markt gebracht. Der ID. Polo sollte das günstige Elektroauto für alle werden - mit einem Einstiegspreis unter 25.000 Euro.

VW ID. Polo kommt - bis zu 454 km Reichweite und 211 PS

Das Basismodell ID. Polo Trend ist tatsächlich ab 24.995 Euro erhältlich. Darüber positionieren sich die Varianten Life und Style mit größeren Batterien und umfangreicherer Ausstattung.

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Doch wie es bei chip.de heißt, beginnt hier die eigentliche Preisdebatte. Bereits bei diesen Versionen steigt der Preis deutlich über die ursprünglich kommunizierte 25.000-Euro-Marke.

Showdown-Woche bei VW: "Lage mehr als kritisch"

Extras treiben den Preis in die Höhe

Viele Komfort- und Technikposten kosten beim ID. Polo zusätzlich. Je nach gewünschter Ausstattung entfernen sich Kunden schnell weit vom günstigen Einstiegsversprechen.

VW baut das wohl verrückteste Spar-Auto der Welt

Damit verschiebt sich der Preis in eine Region, in der der Elektro-Polo nicht mehr mit klassischen Kleinwagen konkurriert. Wer die Vollausstattung wählt, zahlt so viel wie man früher für einen Porsche hinblättern musste.

tec,25.09.2026, 17:07
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