i Elena ist die Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière IMAGO/Sven Simon Liebes-Überraschung "Kleines Geheimnis": GNTM-Star seit einem Jahr verlobt Ex-GNTM-Kandidatin Elena Carriere ist heimlich verlobt – und das schon seit über einem Jahr! Jetzt lüftete sie das süße Geheimnis. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 11:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Ring und ein romantischer Kurzfilm auf Instagram – so enthüllte das Model Elena Carriere (30) ihre Verlobung mit Freund Nick Mulder. Die Tochter des Schauspielers Mathieu Carriere (76) wurde 2016 Zweite bei "Germanys Next Topmodel".

Die eigentliche Überraschung: Im Abspann des Videos verrät Carriere, dass die Verlobung bereits am 24. Juni 2025 stattfand. Über ein Jahr lang hielt das Paar diesen besonderen Moment geheim.

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Romantisches Video wie aus einer Rom-Com

Der Kurzfilm trägt den Titel "A Forever Kind of Love". Das Paar ist darin zu sehen, wie es in einem schwarzen Cabrio durch die Landschaft fährt, sich küsst und lacht, wie es bei Bild heißt. Am Ende fragt Elena "Forever?" – und Nick antwortet: "Forever." Dann sind die Verlobungsringe zu sehen. "Wir haben ein kleines Geheimnis für uns behalten", schreibt sie dazu.

Ihre Beziehung hielt Carriere lange aus dem Rampenlicht. Erst Anfang 2026 zeigte sie ihren rund 463.000 Followern erstmals das Gesicht von Nick Mulder. Damals waren sie schon 2,5 Jahre zusammen – und, wie sich nun herausstellt, bereits verlobt.

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Seelenverwandter gefunden

Schon damals schrieb Elena auf Instagram: "Ich habe jeden einzelnen privaten Moment genossen, aber ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem ich dich nicht mehr nur für mich allein haben kann. Irgendwann musste ich dein Gesicht der Welt zeigen."