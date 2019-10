Rassismus-Bauchfleck: Stars reicht "Sorry" nicht

Die deutsche Ausgabe der "Elle" erlaubte sich im November einen Rassismus-Eklat. Vorreiter des Shitstorms: Naomi Campbell und Motsi Mabuse.

Die "Elle" war lange die kleine Schwester der Vogue. Im November ist sie in Deutschland die altbackene Tante, für die man sich schämt.Mit dem Titel "Back to Black" legte sich "Elle"-Chefredakteurin Sabine Nedelchev ein immenses Ei. Im Trend seien schwarze Klamotten, schwarze Accessoires und schwarze Models, könnte man das Thema des Heftes zusammenfassen.Auf dem Cover prangt die sehr weiße Dänin Gertrud Hegelund. Drinnen werden dann zwar auch schwarze Models vorgestellt, aber bei einer vertaten sich die Redakteure gleich einmal mit dem Namen.Die Leser stiegen auf die Barrikaden, ein Mega-Shitstorm war die Folge. Vorreiter waren unter anderem Supermodel Naomi Campbell und "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse.Naomi regte sich zurecht auf, dass schwarze Models kein "Trend" seien. Sie pflaumte die Chefredakteurin an, gefälligst "ELEGANT and RESPECTFUL" mit dem Thema umzugehen. Sollte sie Nachhilfe im richtigen Umgang damit brauchen, würde Naomi ihr die gern geben.Sabine Nedelchev und ihr Team rangen sich schließlich zu einer Entschuldigung durch. Aber das reicht zumindest Motsi Mabuse nicht. Sie kommentierte unter dem Posting zwar höflich, aber doch bestimmt. In Zukunft solle die "Elle" auf mehr Diversity achten. Auch andere Leser finden, dass, würden Schwarze bei der "Elle" in einer Positition mitarbeiten, in der man ihnen auch zuhören würde, wäre das nicht passiert.