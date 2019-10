DeGeneres verteidigt ihre Freundschaft zu Bush

Dass sich Ellen DeGeneres prächtig mit George W. Bush versteht, finden einige ihrer Fans seltsam. Die Comedienne redet ihnen nun ins Gewissen.

Treffen sich ein konservativer Ex-Präsident der Vereinigten Staaten und eine liberale Lesben-Ikone... nein, kein schlechter Witz mit anrüchiger Pointe, sondern ein Thema, das derzeit die Twitter-Community bewegt.Dass sich Ellen DeGeneres und ihre Gattin Portia de Rossi mit George W. Bush und seiner Frau Laura eine NFL-Partie der Dallas Cowboys ansahen (und dabei Seite an Seite in der Live-Übertragung des Spiels gezeigt wurden) sorgte bei einigen Zuschauern für Verwunderung.Ellens Werte und Überzeugungen passen so gar nicht zu jenen des berühmt-berüchtigten Republikaners. Warum also das freundschaftliche Verhältnis? Hat Ellen gar das Lager gewechselt? Muss man sich nun von ihr distanzieren?Im Rahmen der "Ellen DeGeneres Show" äußerte sich die Comedienne nun zu der Causa – gewohnt souverän, witzig und nicht zuletzt auch entwaffnend."Die Leute waren sauer", begann Ellen. "Sie dachten: 'Wieso sitzt eine lesbische Hollywood-Liberale neben einem konservativen Präsidenten der Republikaner?' Eine Menge Leute waren sauer. Und sie taten, was Leute tun, wenn sie sauer sind... sie twittern.""Ich bin mit George Bush befreundet. Tatsächlich bin ich mit vielen Leuten befreundet, die nicht dieselben Überzeugungen teilen wie ich. Wir sind alle verschieden, und ich denke, wir haben vergessen, dass das in Ordnung ist. Zum Beispiel wünsche ich mir, man würde kein Fell tragen. Ich bin dagegen. Aber ich bin mit Leuten befreundet, die Fell tragen. Ich habe auch Freunde, die selbst Fell haben. Ich habe Freunde, die mehr mit der Pinzette arbeiten sollten.""Aber nur weil ich mit jemandem nicht in jedem Punkt übereinstimme, heißt das nicht, dass ich nicht mit ihm befreundet sein kann", erklärte Ellen. "Wenn ich sage 'Seid nett zueinander' meine ich nicht nur die Leute, die genauso denken wie du. Es heißt, sei nett zu jedem."Eine wichtige Botschaft, ein humorvolles Plädoyer für ein harmonisches Miteinander. In diesem Sinne wird Ellen ihren Fans aber auch zugestehen müssen, dass sie vielleicht zwischen Menschen mit anderen Überzeugungen und Menschen, die einem ganzen Land bzw. der ganzen Welt ihre Überzeugungen aufs Auge drücken, unterscheiden. Oder zwischen Menschen, die gemeinsam in einer VIP-Lodge sitzen und solchen, die wegen eines dieser VIPs um ihr Leben fürchten mussten. Darauf spielte unter anderem dieser Parodie-Tweet an: