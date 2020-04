Ellis Marsalis Jr.: Jazz-Legende stirbt an Corona

Die Musikszene trauert um eine ihrer größten Legenden: Jazz-Künstler Ellis Marsalis Jr. hat seinen Kampf gegen das Coronavirus verloren.

Am Mittwoch hat eine der größten Musiklegenden die Bühne für immer verlassen: Jazz-Pianist Ellis Marsalis Jr. verstarb an den Komplikationen seiner Coronavirus-Erkrankung. Der begnadete Musiker wurde 85 Jahre alt.Jazz-Legende stirbt in New Orleans/div>"Ellis Marsalis war eine Ikone", schreibt New Orleans Bürgermeister LaToya Cantrell auf Twitter in seinem Nachruf. "Worte reichen nicht aus, um die Kunst, die Freude und das Wunder, das er der Welt zeigte, zu beschreiben." Auch Marsalis' Sohn Wynton, der die letzten Stunden seines berühmten Vaters an dessen Seite in einem Krankenhaus in New Orleans verbrachte, teilt seinen Kummer über ein soziales Netzwerk: "Er ging so wie er lebte", schreibt er auf Instagram. "Er nahm die Realität an."Die Freude zur Musik entdeckte Ellis Marsalis Jr. bereits während seiner Schulzeit. Von der Klarinette wechselte er zum Piano und arbeitete in Folge mit vielen Jazzgrößen zusammen. Als Pädagoge an der Universität von New Orleans ließ er viele Schüler an seiner Leidenschaft teilhaben und war ein bewunderter Lehrer für Musiker wie Harry Connick Jr. Die Liebe zum Jazz und sein Vermächtnis leben in seiner Familie fort: Vier seine sechs Söhne haben sich wie Ellis Marsalis Jr. der Musik verschrieben.