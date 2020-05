Tesla-Boss Musk ist Papa, nennt sein Baby "X Æ A-12"

Elon Musk und seine Freundin, Sängerin Grimes, sind Eltern! Musk gibt seinem sechsten Sohn einen Namen, den er oft buchstabieren wird.

Sängerin Grimes (32) und ihr Freund, Tesla-Chef Elon Musk (48), sind Eltern geworden. Musk plauderte diese Information ganz locker per Twitter aus. Als seine Fans dann auch noch wissen wollten, wie der neugeborene Sohn heißt, verriet Elon auch das. Wie man den Namen ausspricht, wissen allerdings die wenigsten:Für Grimes ist es das erste Kind. Elon hat bereits fünf Söhne. Sein erstes Kind, Nevada, starb mit nur zehn Wochen 2002 am plötzlichen Kindstod.Mama Grimes wurde laut eigener Aussage von der Schwangerschaft überrascht. Ihr sei nicht klar gewesen, wie anstrengend das sei, verriet sie. "Ich hatte einige Komplikationen am Anfang, ein ganz ordentliches zweites Trimester, aber nach 25 Wochen fing alles an weh zu tun", beschrieb sie ihre Schwangerschaft laut " People ". "Ich fühle mich so schlecht vorbereitet", klagte sie vor der Geburt.Mit Ex-Frau Justine Musk war Elon von 2000 bis 2008 verheiratet. Das Paar bekam Zwillinge und Drillinge.