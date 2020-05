Elon Musks Sohn X Æ A-12: Das bedeutet sein Name

Tesla-Chef Elon Musk nennt seinen neugeborenen Buben X Æ A-12.

Heidnischer Baum, himmlisches Flugzeug

Musk bestätigt Bedeutung

Tragischer Tod des ersten Kindes

Keine Besuche

Elon Musk tut Dinge anders als der Rest der Welt. Das stimmt umso mehr, wenn es um seinen neugeborenen Sohn geht. Der 48-jährige Tesla-CEO und seine 32-jährige Freundin, Sängerin und Produzentin Grimes, sind seit Montag Eltern.Der Tesla-Chef teilte über Twitter mit, dass sein Bub X Æ A-12 heißen soll. Sofort gingen im Netz die Spekulationen über die Bedeutung der Buchstaben-Zahlen-Kombination los.Der Name besteht aus mehreren Teilen. Æ wäre im Deutschen ein schnödes Ä. Im Dänischen, Norwegischen, Isländischen und im Färöischen gibt es den zusammengezogenen Buchstabenlaut noch. Im altenglisch-lateinischen Alphabet bedeutet der Laut Eschenbaum, in einer direkten Übersetzung der angelsächsischen Rune ᚫ.A-12 ist der Name eines Flugzeugs, der Lockheed A-12, die ab den 1960ern für Aufklärungsflüge benützt wurde. Der Spitzname der Maschine war "Erzengel".Der Name von Elon Musks Sohn wird also wahrscheinlich X Ash Archangel ausgesprochen (X Esche Erzengel). Elon Musk soll zumindest die Bedeutung des Namens bereits bestätigt haben. Wie Grimes und Elon ihren Sohn wirklich ansprechen, wird sich erst weisen. Ein offizielles Statement der Eltern gab es noch nicht.Vor der Geburt machte das Gerücht die Runde, Elon wolle seinen Sohn Influenza taufen. Das hat sich nun nicht bewahrheitet.Für Elon Musk ist X Æ A-12 sein sechster Sohn. Die ersten fünf Kinder bekam er mit seiner Ex-Frau, der kanadischen Fantasyschriftstellerin Justine Wilson, mit der er von 2000 bis 2008 verheiratet war. Sein erster Sohn Nevada wurde 2002 geboren, starb aber nach zehn Wochen am plötzlichen Kindstod. Es folgten 2004 die Zwillinge Xavier und Griffin, 2006 die Drillinge Kai, Damian und Saxon.Nach der Trennung von Justine heiratete Elon 2010 die Schauspielerin Talulah Riley. Die Ehe hielt erst nur zwei Jahre, nach der Scheidung 2012 heirateten sie 2013 ein zweites Mal. 2014 reichte Elon erneut die Scheidung ein, zog sie jedoch wieder zurück. 2016 reichte es schließlich Talulah, diesmal ging die Trennung von ihr aus und war endgültig.2017 hatte der Tesla-CEO eine kurze Affäre mit Johnny Depps Ex Amber Heard, bevor Musk 2018 schließlich erstmals an der Seite der kanadischen Sägerin Grimes gesehen wurde. Ihre Schwangerschaft gab die 32-Jährige im Jänner 2020 bekannt.