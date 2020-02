Die Lunge! Elton John bricht unter Tränen Konzert ab

Am Sonntag musste Elton John ein Konzert in Neuseeland abbrechen. Grund dafür war eine Lungenentzündung.

Das Mount Smart Stadium in Auckland war bis auf den letzten Platz gefüllt. Knapp 50.000 Leute strömten in das Stadion, um Elton John zu sehen und zu hören. Gesehen haben sie ihn, gehört aber nicht so richtig."Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid", sagt der 72-Jährige mitten im Konzert mit krächzender Stimme und steht von seinem Flügel auf: "Meine Stimme macht nicht mit". Danach vergräbt er sein Gesicht in seinen Händen und beginnt zu weinen. Das Publikum zeigt dem Sänger seine Unterstützung und jubelt, als Elton John von der Bühne gebracht wird.Der "Rocketman" erklärte zu Konzertbeginn, dass er an einer Lungenentzündung leide. Das Publikum beobachtete, wie zwischenzeitlich Ärzte auf die Bühne kamen und den Sänger untersuchten. Einmal sagte er dann sogar: "Ich weiß nicht, wie lange ich noch singen kann."Nach "Funeral for a Friend" war es dann aber vorbei.In einem Instagram-Post entschuldigt sich Elton John nochmal bei seinen Fans und erklärt, dass er überaus enttäuscht über den Abbruch sei: "Ich möchte allen danken, die in Auckland dabei waren. Trotz meiner Diagnose, wollte ich euch die bestmögliche Show bieten."Elton John ist gerade auf seiner letzten Tour unterwegs. 300 Shows möchte er noch spielen und danach seine Karriere an den Nagel hängen. Er möchte das "letzte Kapitel seines Lebens" mit seinem Ehemann und seinen zwei Kindern genießen, gab er vor kurzem bekannt.