Elton John zahlte "Öko-Royals" Flüge

Prinz Harry und Herzogin Meghan treten als Kämpfer gegen den Klimawandel auf. Doch nun wurde bekannt: In den letzten zweieinhalb Wochen absolvierten sie sogar acht Flugreisen (vier Mal hin und retour) via Privatjet.

Spende an Klimafonds

Alles Öko-Heuchelei? Elton John verteidigt das Paar gegen die "verzerrten und bösartigen" Berichte. Warum er? Nun, der Sänger zahlte Flug 7 und 8 zu seinem Schloss in Südfrankreich, "um einen hohen Grad an dringend notwendigem Schutz" zu gewährleisten. Schließlich habe die junge Familie ein "hektisches Jahr" hinter sich.Außerdem habe er eine Spende an einen Klimafonds gemacht, um die CO2-Ausstöße des Flugs auszugleichen. Doug Parr, leitender Wissenschaftler von Greenpeace, nennt dies freilich "nicht sinnvoll": "Damit verschwindet kein CO2."(red)