10 x 2 Tickets für "Elvis – Das Musical" gewinnen

Gewinn mit "Heute" 10 x 2 Tickets für "Elvis – Das Musical" am 10.4.2020 in der Wiener Stadthalle.

Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung – Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. Das Musical, das selbstverständlich seinen Namen trägt, lässt die Legende wiederauferstehen."ELVIS - Das Musical" ist eine Biographie über den "King of Rock'n'Roll" gespickt mit all seinen großen Hits. Am 8. Januar 2020 würde der 1977 verstorbene Sänger seinen 85. Geburtstag feiern.Deshalb geht die Erfolgsshow, die seit der Premiere bereits über 500.000 deutschsprachige Zuschauer ins Theater lockte, in die 6. Spielzeit. Tickets gibt es unter www.elvis-musical.co Seine Einzigartigkeit erhält das Show-Spektakel neben den herausragenden Protagonisten auch durch die Einbindung von echten Zeitzeugen und Weggefährten. Ed Enoch, Leiter des legendären "The Stamps Quartet", stand von 1971 bis 1977 bei über 1.000 Konzerten mit Elvis auf der Bühne. Auch während der kommenden Tournee wird er mit seinen "Stamps" die Show unterstützen. Ebenfalls mit dabei ist auch Elvis' früherer Tour-Manager und Konzertfotograf Ed Bonja.Das Gewinnspiel ist bis 1. März 2020 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.