EM-Absage? Foda: "Es geht ums Wohl der Menschen!"

In 90 Tagen soll die Fußball-Europameisterschaft angepfiffen werden - am Dienstag tagt die UEFA in einer großen Krisensitzung, als wahrscheinlich gilt, dass der Bewerb auf 2021 verschoben wird. ÖFB-Teamchef Franco Foda denkt darüber gar nicht nach, denn "es geht um das Wohl der Menschen."

Das EM-Testspiel gegen Wales in Swansea am 27. März wurde schon abgesagt, auch das Länderspiel gegen die Türkei in Wien drei Tage später steht auf der Kippe. Immerhin pausiert in ganz Europa und sogar in Amerika der Sport fast komplett. Das Coronavirus zwingt sämtliche Ligen in die Knie."Ob wir aktuell ein Testspiel bestreiten oder nicht, ist komplett unwichtig. Ob wir uns Richtung EM bestens vorbereiten oder nicht, ist im Moment so weit entfernt wie die Erde zum Mond", sagt Teamchef Foda in derDer Deutsche denkt an das große Ganze: "Fußball ist im Moment zweitrangig. Es geht darum, dass Menschen, die durch das Coronavirus gefährdet sind, geschützt werden. Da muss man das große Ganze im Überblick haben. Es geht um das Wohl der Menschen.""Wichtig ist es, nicht in den Panikmodus zu verfallen. Gemeinsam werden wir aus dieser schwierigen Situation herauskommen. Davon bin ich überzeugt", so Foda abschließend.Am Dienstag werden wir mehr wissen, wie immer halten wir euch auf dem Laufenden!