Emilia Clarke als grantige Elfe in "Last Christmas"

Der Weihnachtsfilm, der vom Wham!-Klassiker inspiriert wurde, hat jetzt einen ersten Trailer.

In der Hauptrolle der romantischen Weihnachtskomödie ist "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke zu sehen. Sie spielt Kate, die sich nach einer schweren aber überstandenen Krankheit nicht so richtig fürs Leben motivieren kann. Obwohl es früher ihr Traum war, Sängerin zu werden, arbeitet sie jetzt als grantiere Elfe in einem Weihnachtsgeschäft in London.Sowohl ihre Mutter (Emma Thompson) als auch ihre Chefin (Michelle Yeoh) sind von Kates Wurschtigkeit ständig genervt. Doch das alles ändert sich, als Tom (Henry Golding) in das Leben der jungen Frau tritt.Der Film, der seine Inspiration aus dem besten oder nervigsten (je nach dem auf welcher Seite man steht) Weihnachtssong gezogen hat, startet am 8. November in den Kinos. Neben "Last Christmas" werden in der Komödie auch andere Songs von George Michael zu hören sein. (baf )