"GoT"-Star: "Ich wurde zu Nacktszenen gedrängt"

Ein halbes Jahr nach dem Ende der Erfolgsserie "Game of Thrones" verrät Emilia Clarke, wie es hinter den Kulissen wirklich zuging.

Die Dreharbeiten zu "Game of Thrones" waren für Emilia Clarke am Anfang eine echte Herausforderung, wie sie nun im Podcast von Dax Shepard erzählte. Vor allem die Nacktszenen haben sie fertig gemacht."Ich kam gerade frisch von der Schauspielschule, als ich bei 'Game of Thrones' anfing. Als ich das Drehbuch das erste Mal in die Hand gedrückt bekam und all die Nacktszenen darin vorfand, dachte ich mir: 'Oh, das ist der Haken!'", erzählt sie.Am Set war es besonders schlimm. "Es fühlte sich nicht richtig an. Ich bin immer wieder ins Badezimmer geflüchtet, um zu weinen. Es war wirklich schlimm." Laut Clarke habe sie sich deswegen oft am Set gestritten. "Dann sagten die Leute zu mir: 'Du willst doch nicht deine Fans enttäuschen. Ich sagte nur: 'Fu** you!"