Sexy Anglerin (24) zieht riesigen Fisch aus Wasser

Diese Bilder sind erstaunlich: Eine 24-jährige Anglerin fängt einen massiven 100 Kilo Fisch. Emily Riemer teilt stolz die Aufnahmen auf Instagram.

Dürfen wir vorstellen: Das ist Emily Riemer aus Florida! Und die 24-Jährige hat einen ganz besonderen Titel. Emily ist nämlich die "Sexieste Anglerin der Welt".Die junge Frau angelt für ihr Leben gerne und postet ihren Fang regelmäßig auf Instagram. Natürlich geizt die US-Amerikanerin dabei nicht mit ihren Reizen und zieht die Fische in knappen Bikinis aus dem Wasser.Sehr zur Freude ihrer 144.000 Fans, die Emily und ihre Erfolge auf Schritt und Tritt verfolgen. So wie ihren letzten Fang, wo sie einen riesigen Eber-Lippfisch an der Angel hatte. Das Tier hatte satte 100 Kilogramm.Stolz hält Emily den Riesen-Fisch dabei in die Kamera und setzt sich dabei gekonnt in Szene. Und zwar so sehr, dass der Fang fast in den Hintergrund gerät. Kein Wunder, wenn man(n) sich die Aufnahmen auf Instagram anssieht.Immer wieder posiert die sexy Blondine äußerst freizügige Aufnahmen mit ihrer Beute. Einige User sind sich aber nicht wirklich sicher, ob die Fische auch tatsächlich selber fängt oder sie dabei nicht ein wenig Hilfe hatte.Übrigens: Für all jene, die sich die Frage gestellt haben, wo auf dem Bild denn nun die Angelleine zu sehen ist, dieses Rätsel konnten wir leider ebenfalls nicht lösen. (wil)