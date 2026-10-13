i Kim Scott und Eminem waren von 1999 bis 2001 und erneut im Jahr 2006 verheiratet. imago/ZUMA Press Streit mit dem Richter Eminems Ex-Frau muss wieder ins Gefängnis Kim Scott hat ein Suchtprogramm eigenmächtig verlassen. Der Richter zeigte sich verärgert und ordnete ihre erneute Inhaftierung an. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 09:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ex-Frau von Rapper Eminem, Kim Scott (51), ist nach einer hitzigen Anhörung zurück ins Macomb County Jail geschickt worden. Auslöser war ein heftiger Streit zwischen dem Richter und Scotts Anwältin, der in einem öffentlichen Gerichtsvideo zu sehen ist.

Scott hatte ein Suchtpräventionsprogramm eigenmächtig verlassen, ohne zuvor eine schriftliche Anfrage zur Änderung ihrer Kautionsauflagen einzureichen. Der Richter brach die Diskussion ab und erklärte wütend: "Ich habe nichts mehr zu sagen!"

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Wie es auf raptastisch.net heißt, sah der zuständige Richter die Argumentation der Verteidigung anders und hob Scotts Kaution auf. Er kommentierte ironisch: "Ich bin hier 5 Tage die Woche. Aber offensichtlich kommen Sie lieber hierhin, wenn ich nicht da bin."

Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Die 51-Jährige hatte in der Vergangenheit bereits für Schlagzeilen gesorgt. Sie wurde zweimal alkoholisiert am Steuer erwischt und verursachte jeweils Unfälle. Im Februar 2026 rammte sie betrunken ihren Range Rover in ein parkendes Auto, im Mai kam es erneut zu einem Unfall.

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Scott bekannte sich in beiden Fällen schuldig. Der Richter hatte ihr eine Entlassung in Aussicht gestellt, wenn sie sich stationär in eine Reha begibt, doch offenbar hielt sie sich nicht an diese Vereinbarung.

Eminem und Kim haben eine gemeinsame leibliche Tochter, Hailie Jade (30). Das Paar war zweimal miteinander verheiratet (1999–2001 und für wenige Monate im Jahr 2006).