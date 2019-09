"Game of Thrones" gewinnt 12 Emmys

Die US-Fantasyserie "Game of Thrones" wurde bei den Emmys 2019 als beste Dramaserie ausgezeichnet.

Trotz des umstrittenen Finales räumte "Game of Thrones" erneut bei den Emmys ab. Insgesamt gingen 12 Trophäen an die beliebte Fantasyserie. Bereits 2015 und 2016 hatte sie je zwölf Auszeichnungen bekommen – ein Rekord.Sie erhielt unter anderem den Preis als beste Dramaserie, Peter Dinklage wurde als bester Nebendarsteller gekürt. "Ich würde es sofort wieder machen", meinte der US-Amerikaner in seiner Dankesrede.Als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie ging Billy Porter aus der Tanzserie "Pose" hervor. Er ist damit der erste schwarze, offen homosexuelle Schauspieler, der in dieser Emmy-Kategorie abgeräumt hat. Über den Awards als Beste Hauptdarstellerin durfte sich Jodie Comer aus der Serie "Killing Eve" freuen."Fleabag" konnte den Preis in der Kategorie "Beste Comedyserie" einheimsen, Phoebe Waller-Bridge als "beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie". Weitere Gewinner waren "Chernobyl", "The Marvelous Mrs. Maisel" und "Ozark".Etwas überraschend war, dass die bereits vielfach Emmy-prämierte Comedyserie "Veep - Die Vizepräsidentin" diesmal leer ausging. Julia Louis-Dreyfus hat für ihre Rolle als Präsidentin Selena Meyer bis 2017 sechs Emmys gewonnen.Die Emmys werden in rund 120 Kategorien von etwa 24.000 Mitgliedern der Television Academy vergeben. Bei der Gala stehen die Hauptkategorien im Mittelpunkt. Zum vierten Mal in der Emmy-Geschichte gab es bei der starbesetzten Gala keinen Moderator.Bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie: Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")Beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie: Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie: Bill Hader ("Barry")Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie: Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")Beste Comedy-Serie: "Fleabag"Beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie oder einem Film: Michelle Williams ("Fosse/Verdon")Bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie oder einem Film: Jharrel Jerome ("When They See Us")Bester Nebendarsteller in einer Mini-Serie oder einem Film: Ben Whishaw ("A Very English Scandal")Beste Nebendarstellerin in einer Mini-Serie oder einem Film: Patricia Arquette ("The Act")Bester Fernsehfilm: "Black Mirror: Bandersnatch"Beste Mini-Serie: "Chernobyl"Bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie: Peter Dinklage ("Game of Thrones")Beste Nebendarstellerin in einer Drama-Serie: Julia Garner ("Ozark")Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie: Billy Porter ("Pose")Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie: Jodie Comer ("Killing Eve")Beste Drama-Serie: "Game of Thrones"