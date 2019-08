209 Millionen mit einem Los um 2 Euro gewonnen

Zwei Euro Einsatz – 209,16 Millionen Euro Gewinn, so geht das. Der Rekordjackpot im italienischen Lotto wurde geknackt.

Ein italienischer Lottospieler hat solo den höchsten Jackpot aller Zeiten in Europa eingesackt. Das Quick-Tip-Los wurde in einer Bar in der lombardischen Stadt Lodi nahe Mailand gekauft und brachte dem Glückspilz exakt 209.160.441 Euro. Die Gewinnzahlen am Los waren realistisch: 7, 32, 41, 59, 75, 76 plus der Jolly-Nummer 21 und der SuperStar-Nummer 11. Am Dienstag Abend klingelte es dann in der Kassa.In der Bar Marino im historischen Zentrum von Lodi, in der das Los gekauft worden war, stieg noch in der Nacht eine große Party. Besitzerin Marisa Caserini jubelte samt Ehemann und Tochter: "Wir sind sehr aufgeregt, vor allem, weil eine einzelne Person das 2-Euro-Los gekauft haben muss". Vielleicht könne man die Identität dieser Person herausfinden. „Wir haben einen Wunsch: dass der Gewinner sein Geld mit jenen teilt, die es wirklich brauchen", so die Barbesitzerin. Apropos teilen: Der italienische Staat nimmt als Gewinnsteuer 25 Millionen Euro dankend entgegen.Die Identität von Lottogewinnern wird in Italien nie veröffentlicht. Bei den drei wöchentlichen Ziehungen sind die Chancen für den „Superenalotto"-Jackpot sehr groß, immer weiter anzuwachsen. Sechs Zahlen müssen auf einem Feld von 1 bis 90 angekreuzt werden. Damit liegt die Gewinnchance nur bei 1 zu etwa 623 Millionen. Seit 14 Monaten jagten Spieler in Italien nach der richtigen Zahlenkombination.(GP)