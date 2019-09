Endgültiges Wahlergebnis für St. Pölten liegt vor

VP kommt in der Landeshauptstadt auf 31,08 %, SP auf 29,53 %, FP auf 15,01 %, Neos auf 7,34 % und Grüne auf 13,52 %.

Die Nationalratswahl 2019 brachte in der niederösterreichischen Landeshauptstadt das folgende endgültige Ergebnis: In St. Pölten waren 39.559 Personen wahlberechtigt. Abgegeben wurden 30.076 Stimmen, davon waren 29.650 gültig und 426 ungültig. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,03 %.Parteienergebnisse:Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei (ÖVP): 9.216 Stimmen (31,08%)Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ): 8.755 (29,53%)Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ): 4.451 (15,01%)NEOS – Das neue Österreich (NEOS): 2.176 (7,34%)JETZT - Liste Pilz (JETZT): 636 (2,15%)Die Grünen – Die Grüne Alternative (GRÜNE): 4.009 (13,52%)Alternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige (KPÖ): 226 (0,76%)Wandel – Aufbruch in ein gemeinwohlorientiertes Morgen mit guter Arbeit, leistbarem Wohnen und radikaler Klimapolitik. Es gibt viel zu gewinnen (WANDL): 181 (0,61%)Bei den Angaben handelt es sich um ein endgültiges Wahlergebnis für die Stadt St. Pölten, in dem die eingelangten Briefwahlkarten berücksichtigt sind. Die endgültigen Landesergebnisse werden durch die Landeswahlbehörde bekanntgegeben werden.