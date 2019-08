Endlich ein Wiedersehen mit Cousin Itt

Im neuen Trailer von "Die Addams Family" spielt aber ein anderes Familienmitglied als der haarige Vetter die erste Geige.

Die Addams Family

Die Addams ziehen in ihrem neuen Kinoabenteuer in eine düstere Schauervilla ein. Cousin Itt kommt im Trailer der animierten Grusel-Komödie nur kurz zu Besuch, der Rest des Clips dreht sich vor allem um Wednesday Addams.Das bleiche Mädchen, das gern mit Armbrüsten und Äxten hantiert, muss nach dem Umzug ihrer Sippe auf eine ganz und gar gewöhnliche Schule gehen. Als sie sich mit der jungen Parker anfreundet, stehen der gesamten Stadt turbulente Zeiten bevor. Viel Vergnügen mit dem neuen Trailer:"Die Addams Family" startet am 31. Oktober in den österreichischen Kinos. In der Originalfassung des Films sind unter anderem Charlize Theron (als Morticia Addams), Oscar Isaac (Gomez Addams), Chloë Grace Moretz (Wednesday Addams) und "Stranger Things"-Star Finn Wolfhard (Pugsley Addams) zu hören.(lfd)